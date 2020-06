Sportmediaset – Milan, accelerata per Szoboszlai: Rangnick decisivo nella trattativa

Il Milan accelera per Dominik Szoboszlai, nella lista dei desideri di Ralf Rangnick per la squadra del futuro. Il tedesco, che salvo sorprese guiderà i rossoneri dalla prossima stagione, conosce bene le qualità del centrocampista ungherese classe 2000, esploso nel Salisburgo e oggetto del desiderio di diversi top club europei, tra cui Psg e Arsenal. E proprio la figura di Rangnick potrebbe essere decisiva nelle sue scelte. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati continui contatti con l’agente del giocatore, Matyas Esterhazy, e le parti si sarebbero avvicinate.

Venticinque milioni la richiesta del Salisburgo per il giocatore, che il Milan vorrebbe invece arrivare ad assicurarsi per 20 milioni. “Rangnick? Abbiamo avuto pochissimi contatti nelle ultime settimane – le parole del ds del Salisburgo Christoph Freund – Non so se diventerà il nuovo manager del Milan. Indipendentemente da ciò, è fondamentale che i nostri ragazzi si sviluppino bene e poi diventino interessanti per i grandi club. Per noi è fondamentale continuare a far crescere giovani di talento”. Il nome di Szoboszlai è stato accostato anche alla Lazio.

Fonte: Sportmediaset.it