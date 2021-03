SSC Napoli: “Finisce 3-1 per gli azzurri una bella partita, mai noiosa”

La classe di Lorenzo, la potenza di Victor. Il ricamo di Insigne, lo stampo di Osimhen. Il Napoli batte il Bologna con una splendente doppietta del capitano intrisa di talento e con un gol di “Osi” che brucia l’erba arrivando in porta come un fulmine. Finisce 3-1 per gli azzurri una bella partita, sempre viva e mai noiosa, giocata su ritmi alti e vissuta con intensità fino alla chiusura. La serata del Maradona si apre con una carezza di Lorenzo che di destro accompagna nell’angolo un destro delizioso. Poco dopo l’ora entra Osimhen e lascia il segno. Cavalcata trascinante e destro diagonale potente. Il Bologna accorcia con merito, ma il Napoli chiude la disfida con un altro diamante di Insigne che ruba palla e si inventa un tracciante che illumina la scena. Per il capitano è il 79esimo gol in campionato che sancisce il sorpasso al Matador Cavani. Si riparte all’insegna dei gemelli diversi del gol. La classe di Lorenzo e la potenza di Victor. Il Marzo azzurro è appena cominciato…