SSC Napoli, Formisano: “Metteremo all’asta articoli di gioco per favorire i più deboli attraverso delle associazioni no profit”

Alessandro Formisano, Head of Operation, Sales & Marketing della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo presentato un progetto che abbiamo molto a cuore. I principi cardine di questo progetto servono ad accendere un faro su quelle associazioni no profit del nostro territorio. Questo progetto ha l’obiettivo di individuare quelle associazioni che si occupano dei più deboli, dell’inclusione sociale, del recupero. Noi prenderemo degli articoli di gioco, come scarpette, maglie da gioco, guanti, che metteremo in vendita su Ebay, attraverso un’asta, ogni qualvolta il Napoli giocherà in casa. L’intero ricavato dell’asta andrà direttamente nelle casse dell’organizzazione no profit, senza costi amministrativi. A partire da oggi si potrà partecipare iscrivendosi attraverso il nostro sito web nell’apposita sezione”.