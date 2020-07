SSC Napoli, il commento: “Superiorità azzurra per 70′, poi 20′ irruenti del Bologna. Pari giusto”

Arriva il commento della SSC Napoli del pareggio contro il Bologna al Dall’Ara per 1-1:

“Apre il Napoli, chiude il Bologna. Termina 1-1 al Dall’Ara con un gol iniziale di Manolas e uno finale di Barrow. In mezzo ci sono stati 70 minuti di superiorità azzurra seguiti però da 20 minuti irruenti degli emiliani. Una equivalenza che legittima e rende equo questo pareggio. Partita alla “vecchia maniera” per le fiere contese uomo contro uomo e per l’alto tasso di agonismo in netto contraltare col caldo estivo. Non si risparmia nessuno ed è una sfida per chi ama il calcio “maschio” quello coraggioso senza calcoli, titubanze e remore. Il Napoli passa con la specialità greca di Manolas che di testa fa il gigante dell’area. Poi gli azzurri potrebbero bissare con una incursione di Lozano nella ripresa e comunque tengono sotto gli avversari. Fino però a metà secondo tempo quando il Bologna alza la testa e il baricentro pigiando sull’acceleratore a cento all’ora. Pareggia Barrow ed è tutto giusto nell’esito del Dall’Ara in una gara encomiabile per impegno e vigore. Il Napoli conquista il nono risultato utile su 10 e proverà ad allungare il percorso virtuoso mercoledì contro l’Udinese al San Paolo”.