SSC Napoli, il report da Castel di Sangro: personalizzato per Mertens e Lozano

Il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento di questo pomeriggio: “Sesto giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto esercizi di 3 contro 2 con conclusione in porta e sul finire di seduta partita a campo ridotto. Petagna parte in gruppo e parte personalizzato. Ghoulam, Zedadka e Palmiero personalizzato in campo. Machach e Contini lavoro in palestra. Mertens e Lozano, che hanno raggiunto oggi il ritiro, hanno svolto test fisici e lavoro personalizzato in campo”.