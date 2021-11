Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45).

La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e lavoro di forza.

Insigne e Ounas hanno svolto intera seduta con la squadra. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Malcuit ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Piscina per Manolas.