SSC Napoli: “L’undicesimo ruggito, 3 favolosi mesi dipinti di un azzurro smeraldo abbagliante”

L’undicesimo ruggito di 11 Leoni! Il Napoli infila la perla consecutiva numero undici di una collana magnifica e pregiata. Un gioiello da incastonare nella più preziosa collezione azzurra. E’ dal 3 settembre che in campionato vinciamo sempre. Tre mesi di Napoli intenso, luminoso e strepitoso. L’ultima sfida prima della sosta la chiudiamo prima dopo un’ora di spettacolo assoluto e poi con un finale di lotta e sacrificio, quelli che nobilitano l’uomo. Apre il pomeriggio la V vittoriosa di Victor che stacca nel cielo come un aquilone e schiaccia in rete con la leggerezza di un airone. La magia prosegue con Zielo che disegna il suo arcobaleno giusto all’incrocio. Siamo 2-0 ed è passata solo mezzora. L’appuntamento con il piacere si rinnova dopo il l’intervallo. E’ una azione da brividi, le frecce azzurre invadono lo spazio con una velocità supersonica, fino a quando Elmas danza sul pallone, salta mezza difesa e segna un golazo. Siamo 3-0 ed è passata un’ora sola. L’Udinese ha un moto di orgoglio e si rimette in scia. Ma non si molla neppure un centimetro e davanti non ci prende nessuno. Siamo all’undicesima vittoria consecutiva in campionato e sono passate 15 giornate. Siamo dominanti e sono passati 3 favolosi mesi dipinti di un azzurro smeraldo abbagliante. Si riprende a gennaio per le Luci a San Siro. Ma nel frattempo godiamoci questo enorme sorriso in un abbraccio azzurro lungo quanto il mondo intero…