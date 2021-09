SSC Napoli: “Seduta in gruppo per Mertens e Ghoulam”

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 11 settembre con Napoli-Juventus allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli e lavoro tecnico tattico. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in maniera alternata hanno svolto lavoro di forza e seduta tecnica.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Demme prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Mertens e Ghoulam si sono allenati in gruppo.