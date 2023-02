SSC Napoli: “Una sinfonia degna di Wagner”

Deutsche a zero per noi. Nella sede della Banca Centrale Europea, il Napoli mette 2 lingotti nel caveau della Champions e attende di accedere alla combinazione della cassaforte nel ritorno al Maradona. Segnano Osimhen e Di Lorenzo, l’Uomo Mascherato e il Capitano. E’ una Sinfonia degna di una cavalcata di Wagner, o di una Fuga di Bach. In Italia come in Europa è uno spettacolo questa squadra che si impone per autorevolezza, intensità, bellezza e qualità. Si inizia con il rigore conquistato da Osimhen con una frequenza di passo tentacolare. Lo tira Kvara e Trapp è super a deviare. Ma non c’è spazio per recriminare, bensì è ora di accelerare e mettere le cose in chiaro. In chiusura di tempo Lozano vola sulla destra e invita Air Osi all’appuntamento con la Gloria: 1-0! Poco più di un’ora e la chiudiamo a doppia mandata. E’ un’aria leggiadra e avvolgente coronata dal tacco di Kvara e il sinistro di seta purissima di “Dilo” il Capitano coraggioso. Si abbassa il sipario al Deutsche Bank Park e l’azzurro illumina la scena. Il Napoli segna il 22esimo gol in questa Champions in 7 gare con una media di oltre 3 gol a partita. Il secondo atto degli ottavi prenderà vita nelle Idi di Marzo del Maradona. L’urlo dei Campioni sotto le Stelle d’Europa…

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka, Buta (70′ Knauff), Sow, Kamada, Max (92′ Lenz), Lindstrom (70′ Borrè), Gotze (81′ Alidou), Kolo Muani. All. Glasner

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa (80′ Ndombele), Lobotka, Zielinski, Lozano (80′ Elmas), Kvaratskhelia (84′ Politano), Osimhen (84′ Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 40′ Osimhen, 65′ Di Lorenzo

Note: espulso Kolo Muani al 58′ per gioco violento. Ammoniti Kim, Goetze, Elmas