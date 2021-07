Stagione fantastica per lo sport napoletano | Dal calcio al basket, passando per tennis e nuoto

La prossima stagione sarà molto importante per lo sport napoletano. Tante sono le novità di cui gli appassionati potranno godere, non solo nel calcio e non solo per la SSC Napoli, gioiello del territorio sul fronte sportivo. Non è arrivata la qualificazione in Champions, ma ci sarà l’Europa League da disputare insieme alla Serie A con Luciano Spalletti alla guida. Il Napoli ha conquistato una vittoria importante con la formazione Primavera, promossa nel campionato Primavera 1 dopo aver battuto il Parma ai calci di rigore. Un ritorno in massima serie per i giovani dopo un anno di ‘purgatorio’ in Primavera 2.

L’ultima stagione ha regalato anche la salvezza al Napoli Femminile, che disputerà il secondo campionato di Serie A consecutivo. L’auspicio del club, chiaramente, è quello di raggiungere risultati importanti e non ridursi all’ultima giornata per la salvezza, arrivata grazie al tecnico Pistolesi. Dal calcio al basket, con la GeVi Napoli Basket promossa in Serie A1, dopo aver vinto la serie della finale playoff contro Udine per 3-1. Un ritorno in massima serie a tredici anni di distanza dall’ultima volta e dopo numerose peripezie societarie. Le gare saranno visibili su Eurosport.

Tornerà dopo cinque anni anche la Tennis Napoli Cup, il torneo di tennis della città di Napoli del circuito Challenger, con montepremi da circa 50 mila euro. Verrà disputato dal 3 al 10 ottobre e sarà possibile guardarlo anche in streaming sul canale ufficiale ATP Challenger Tour. Ultimo, ma non per importanza, il nuoto. Alle Piscine Scandone si svolgerà la regular season della International Swimming League, dal 26 agosto al 30 settembre. Un evento di grandissima importanza, l’ultima competizione di Federica Pellegrini prima del ritiro: “Mi piace l’idea di chiudere la mia carriera a Napoli, sarà una vetrina bellissima“. L’evento sarà visibile su Sky Sport.

Insomma, ci sono tanti eventi da seguire in città uniti a soddisfazioni non da poco. Napoli avrà una rappresentate in Serie A, Primavera 1, Serie A Femminile, Serie A1. In più, ci sarà il torneo di tennis più importante dell’anno unito all’ISL, che vedrà il ritiro della miglior nuotatrice italiana di tutti i tempi.