Una nota pubblicata sul New York Times da parte di JP Morgan, per quanto riguarda la Super Lega europea che in questi giorni ha fatto molto discutere. La banca si è pubblicamente scusata con una nota, che vi riportiamo di seguito: “Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”.