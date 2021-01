Domani alle 21:00 andrà in scena la Supercoppa italiana, se la contenderanno Juventus e Napoli. Due squadre che negli ultimi anni si sono giocate per varie volte trofei in Italia. I bianconeri arriveranno alla sfida avendo perso in modo netto nello scontro diretto contro l’Inter per 2-0. D’altra parte, il Napoli arriva da tre vittorie in una settimana, ultimo il 6-0 alla Fiorentina. Insomma, gli umori sono diversi così come i valori tecnici delle squadre. Per quanto la Juventus sia in difficoltà, parte comunque favorita nel confronto con gli uomini di Gattuso. La partita di domani è stata affidata a Paolo Valeri, arbitro romano.

Supercoppa italiana: la scheda di Valeri per Juventus-Napoli

Una designazione che ha fatto -e sta facendo ancora- discutere parecchio. La Supercoppa italiana verrà arbitrata da Paolo Valeri di Roma. L’edizione odierna di Repubblica ha così commentato la scelta: “Ha stupito un po’, non era il migliore tra i papabili e non è stato esente da critiche nelle ultime occasioni in cui ha incrociato il cammino degli azzurri”. Il direttore di gara ha già arbitrato il Napoli due volte in questa stagione. Nella prima, ci fu un’espulsione molto dubbia per Tiémoué Bakayoko contro il Milan. Nell’altra, il mancato secondo giallo ad Armando Izzo, secondo il Corriere dello Sport. Insomma, l’AIA ha deciso di dar fiducia a Valeri in una delle partite più importanti della stagione per Juventus e Napoli. Entrambe stanno rincorrendo La Milano Calcistica in campionato e in vista del girone di ritorno, un’eventuale vittoria o sconfitta potrebbe far svoltare in positivo o in negativo la stagione.

I tifosi napoletani sui social si sono ‘sfogati’, ricordando un mancato rigore concesso al Napoli e il successivo penalty assegnato alla Juventus, nella semifinale d’andata di Coppa Italia del 2016/17. Tuttavia, c’è da ricordare che Valeri è lo stesso arbitro della Supercoppa italiana del 2014, quella vinta a Doha dagli azzurri proprio contro i bianconeri. Ovvero l’ultimo trofeo vinto dal Napoli prima della vittoria in Coppa Italia del giugno 2020.

Nel corso della sua carriera, ovvero in 188 partite di Serie A e 1 di Europa League, Valeri ha una media di ammonizioni a partita di 5,15. Mentre quella delle espulsioni è di una ogni tre partite circa. Questa stagione, invece, la media dei gialli è di 5,43 a partita, mentre quella delle espulsioni è sempre di una ogni tre. Insomma, a Valeri piacciono i cartellini e spesso li tira fuori a caso.

