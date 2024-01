Supercoppa italiana realizzata da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci

L’Al Awwal Park di Riyadh si appresta ad ospitare la Finale numero 36 della Supercoppa Italiana, da questa edizione denominata EA SPORTS FC Supercup. L’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli allenato da Walter Mazzarri scenderanno in campo per aggiudicarsi il trofeo.

Ideata nella sua prima edizione nel 1988, la Supercoppa è eseguita a mano da maestri argentieri. Prodotto in argento 100 con rifinitura in oro bianco platino, il trofeo è composto da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie contenenti rami di foglia d’alloro, e dall’alzata con lucidatura superficiale in metallo e argentatura galvanica con doratura di 24 carati all’interno.

E’ realizzata da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci, eccellenza italiana che da molti anni realizza alcuni tra i più prestigiosi trofei sportivi in tutto il mondo. Il trofeo originale “EA SPORTS FC Supercup” verrà consegnato alla squadra vincitrice, in custodia, per la per la stagione sportiva 2023/2024.