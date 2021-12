Tacchinardi: “Spalletti ha fatto un capolavoro, il Napoli è pronto per lo scudetto”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti ha fatto un capolavoro. Questo è frutto di un lavoro importante perchè lui è un super allenatore, è stato in grado di coinvolgere tutti, a parole sembra facile ma non lo è per niente. Spalletti ha trovato l’ambiente giusto per lui, il Napoli ha mostrato grande personalità, da grande squadra. Il Napoli ha vinto meritatamente questa partita. Il Napoli è una squadra molto forte, con l’Empoli è stato sfortunato ma in una stagione capitano i momenti in cui succedono queste cose. Quella con il Milan era una partita delicata e una sconfitta avrebbe compromesso quanto di buono fatto fino ad ora, invece sei andato a Milano a petto in fuori e hai giocato con personalità anche con giocatori che hanno giocato poco. Centrocampo del Napoli? Lobotka è un giocatore straordinario. è impressionante e fa la panchina a Fabian che è altrettanto straordinario, poi c’è anche Anguissa che è un rullo compressore. Lotta scudetto? Penso sia arrivato il momento giusto. C’è la maturità di un ambiente cresciuto con un equilibrio diverso, però c’è un avversario tostissimo. Saranno tutte partite difficili e bisogna restare sul pezzo. Il Napoli ha una rosa importante, vedremo cosa succederà a Gennaio. Però attenzione all’Inter, ha una rosa fortissima e dà l’impressione di essere una squadra leggermente superiore. Oggi mi sento di dire che Napoli e Inter hanno qualcosa in più delle altre”.