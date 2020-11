Taglialatela: “Meret? Per me ha zero responsabilità! Diamo merito al Milan…”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Darei merito al Milan. Il Napoli ha commesso qualche errore, ma non ha giocato male e più volte ha impegnato Donnarumma, autore di una partita straordinaria. Il Milan è una grande squadra e al San Paolo ha meritato a tratti di vincere la partita. Ci sono stati degli episodi sfavorevoli al Napoli e favorevoli al Milan, ma non credo che il Napoli sia stato un disastro come si dice. Meret? Per me responsabilità zero”.