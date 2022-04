Taranto-Juve Stabia 0-0: Vince la noia, Labriola gioca 90 minuti

Tra Taranto e Juve Stabia finisce con un salomonico pareggio (0-0). Una partita, quella della Iacovone, noiosa dove prevale più la paura di perdere delle due squadre. Novellino parte col 3-5-2 come contro il Catanzaro. In difesa Cinaglia vince il ballottaggio con Esposito e affianca Tonucci e Troest. A centrocampo gli esterni sono Panico a sinistra e Bentivegna a destra con Davì, Altobelli e Scaccabarozzi interni. In attacco conferma per il tandem baby Stoppa-Della Pietra. La Juve Stabia sembra avere poche idee vista l’assenza di Schiavi e i rifornimenti per Stoppa e Della Pietra non sono tantissimi e i due sono ben controllati dalla difesa del Taranto. Nelle fila dei pugliesi ha giocato l’intero match senza però incidere il centrocampista classe 2001 di proprietà del Napoli Valerio Labriola