Siparietto a Rai 1 tra Claudio Marchisio e Marco Tardelli sul paragone tra Messi e Maradona e l’abbraccio dei compagni dell’Argentina simile a quello del 1986. Marchisio: “Sono nato nel 1986 e sinceramente non me lo ricordo per fare il paragone“. Pronta la risposta di Tardelli in studio: “Voglio dire a Claudio che se ha un’oretta di tempo glielo racconto io Maradona. Avrei tanta voglia di raccontarglielo“.