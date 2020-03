Tardelli: “Folle giocare Liverpool-Atletico a porte aperte, in Inghilterra si credono immuni al Coronavirus”

Ai microfoni di La Stampa l’ex giocatore Marco Tardelli ha commentato la situazione complicata che sta affrontando anche il mondo del calcio. Ecco le sue parole:

“Caro calcio come ha dimostrato la Dea nella partita di Champions contro il Valencia, tu riesci a portare gioia, allegria ed un senso di normalità di cui abbiamo bisogno in questo momento così difficile e delicato. Questa normalità, però, non deve trasformarsi in irresponsabilità o stupidità. Mi spiego meglio. In Italia si è bloccato giustamente il campionato, forse perfino in ritardo. Il caso Rugani, risultato positivo al coronavirus, ha fatto scattare l’allarme, con conseguente messa in quarantena dei giocatori della Juve e dell’Inter, insieme agli addetti ai lavori. Nel resto d’Europa si è giocato a porte chiuse a Parigi, rinviate le partite di Milano e Siviglia e giocato a Liverpool in uno stadio stracolmo di tifosi inglesi che pensano, poveretti, di essere immuni a questo maledetto virus e di tifosi dell’Atletico Madrid, 2500, arrivati dalla capitale spagnola dove si trovano circa la metà dei contagiati del Paese. Una pura follia”.