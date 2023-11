The Telegraph – Napoli, assalto del Chelsea a gennaio per Osimhen

Secondo quanto riferito da ‘The Telegraph’, il Chelsea ha messo Victor Osimhen come principale obiettivo nella lista dei giocatori da acquistare a gennaio. La richiesta di oltre 100 milioni di sterline da parte del Napoli potrebbe rendere il centravanti nigeriano l’acquisto più costoso della Premier League:

“Il Chelsea ha un legame con Osimhen attraverso Koulibaly, che ha lasciato il club in estate per l’Al-Hilal in Arabia Saudita, ma ha amici nel club. Il rapporto di Osimhen con il Napoli è stato messo alla prova in questa stagione, con i suoi rappresentanti che hanno minacciato azioni legali per un video pubblicato su un account Tik Tok ufficiale del club che prendeva in giro il proprio giocatore”.