Thiago Motta a Dazn: “Vado a casa soddisfatto, abbiamo giocato alla pari con un grande Napoli”

Nel post partita di Napoli-Bologna è intervenuto Thiago Motta ai microfoni di Dazn:

“Sono soddisfatto della prestazione e non del risultato, ma contento dei ragazzi che hanno dimostrato di essere squadra e di poter competere contro un grande Napoli insieme. Vado a casa soddisfatto per aver giocato alla pari contro una squadra in forma. Abbiamo fatto un’ottima settimana, siamo arrivati a giocare una partita di livello anche se c’è da migliorare. Cosa va migliorato? Andremo a cercare i dettagli dove migliorare in video durante la settimana. Tutti hanno dimostrato spirito, la strada è giusta. In campo succedono cose difficili da controllare, il rammarico è non aver preso un punto o anche tre, giocare qui è difficile per tutti. I ragazzi hanno tutta la libertá di sbagliare dei dettagli che miglioreremo. Zirkzee? Mi metterà sempre in difficoltà, non solo lui ma tutto, voglio avere queste difficoltà grazie al duro lavoro di tutti. Può anche giocare assieme ad Arnautovic”.