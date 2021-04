Tiago Pinto ha parlato a ‘Sky Sport’ prima di Ajax-Roma, match valido per l’andata dei quarti di Europa League. L’argomento principe è il futuro di Fonseca: “La sua permanenza in giallorosso non dipende da queste due partite con l’Ajax – le parole del General Manager dei capitolini – Adesso siamo tutti concentrati sul presente per raggiungere i nostri obiettivi. In Italia ci sono tanti allenatori in scadenza, per cui non capisco tutte queste voci sul nostro allenatore”.