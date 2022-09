TMW, Carnevali: “Non mi aspettavo di cedere Raspadori, siamo rimasti sorpresi”

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttomercatoweb in merito a Raspadori e alla sua cessione.

“Abbiamo ceduto un altro giovane importante come Raspadori, da parte del ragazzo c’era l’ambizione di andare in un grande club, giocare in Champions. Come sempre il Sassuolo, quando si tratta di lavorare su un trasferimento, cerca di trovare un giusto connubio tra le nostre richieste, le proposte dell’altra società e il desiderio del giocatore [..]

[..] Se mi aspettavo che Raspadori sarebbe andato a Napoli? No, io speravo di trattenerlo anche per questa stagione. Nella nostra strategia l’idea era vendere Scamacca e fargli prendere il suo posto. Siamo rimasti un po’ sorpresi, sappiamo della forza di questo ragazzo. Ci è dispiaciuto molto cederlo, ma fa parte del nostro mondo”.