TMW – Emerson Palmieri vuole tornare in Italia: Napoli in vantaggio sull’Inter

E proprio come qualche mese fa la sfida per il giocatore del Chelsea sembra essere tutta tra ile l’, con la società partenopea al momento in leggero vantaggio.

La volontà di cambiare aria da parte di Emerson Palmieri nasce dal desiderio di giocare con una maggiore continuità in vista dei prossimi Europei con la maglia della Nazionale italiana. Il Napoli pare in vantaggio anche per i migliori rapporti con la dirigenza del Chelsea con cui solo pochi mesi fa si è conclusa un’altra importante operazione di mercato, l’arrivo sotto il Vesuvio del centrocampista Bakayoko. Il Napoli sembra essere anche più disposto ad affondare con convinzione il colpo per l’esigenza di Gattuso di avere una valida alternativa nel ruolo dove Faouzi Ghoulam e Mario Rui non sembrano convincere del tutto.