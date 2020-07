TMW – Everton, offerti 30 mln per Allan: il Napoli chiede di più e il brasiliano aspetta una big

I 100 milioni richiesti da De Laurentiis un anno e mezzo fa al Paris Saint Germain sono oramai svaniti. Perché la svalutazione di Allan in diciotto mesi ha toccato quasi il 60%. C’è stata una proposta dell’Everton di 30 milioni di euro per il brasiliano che, dar par suo, aspetta una big come l’Atletico Madrid oppure la Juventus, in questo momento piste tiepide.

TIRA E MOLLA – A queste cifre difficilmente il Napoli lascerà il via libera, al netto di una plusvalenza quasi secca. L’idea è quella di chiedere almeno 40 per poi arrivare a metà strada e trovare un accordo sui 35-36. Per Allan è pronto uno stipendio adeguato, da 6 milioni all’anno, da top player in Italia.

Fonte: Tuttomercatoweb.com