TMW – Inter, per i nerazzurri toccata e fuga al San Paolo: Conte & co. solo 15 ore a Napoli

E’ confermata la decisione dell’Inter per la giornata di domani e in vista della sfida in casa del Napoli che vale la finale di Coppa Italia. I nerazzurri non intendono correre rischi di nessun tipo, si muoveranno in totale sicurezza sanitaria e, per questa ragione, partiranno (domattina dall’aeroporto della Malpensa) e rientreranno (doccia e via subito dopo il match) nello stesso giorno per ridurre il minimo ogni possibilità di esporsi al contagio.

La Campania in questo senso garantisce più certezza rispetto ad alcune regioni del nord, compresa la Lombardia, ciò nonostante nulla verrà lasciato al caso. Hotel, aeromobile, spogliatoi e campo sanificati come da disposizioni governative, spostamenti solo se necessari, concentrazione assoluta sull’avversario guidato da Gennaro Gattuso, in vantaggio dopo l’1-0 di San Siro. Obiettivo: rimonta e salto in finale per riportare un trofeo in bacheca.

Fonte: Tmw