TMW – Napoli, è questa la formazione del decennio: non ci sono Insigne e Lavezzi

Fior di campioni e di talenti nel miglior undici del decennio del Napoli. Che come ogni classifica è tutto fuorché scientifico. Però racconta l’idea di qualcosa che è stato, di ricordi dolci, di momenti indelebili. Per questo la scelta non è stata facile, perché Aurelio De Laurentiis ha portato all’ombra del Vesuvio ben più di un giocatore di spessore internazionale. In primis chi resta fuori da questo ipotetico undici: Lorenzo Insigne ed Ezequiel Lavezzi ma pure José Maria Callejon che per rendimento e costanza era forse il primo nome. Solo che anche se ipotetica e di fantasia, l’undici deve avere pure un po’ d’equilibrio e già con Cavani-Higuain con Mertens a supporto, gli altri avranno un gran da fare. Sul resto dei reparti c’è poco da dubitare, come allenatore la scelta è andata su Maurizio Sarri perché se non fosse stato per quell’hotel di Firenze, per quella trasferta, quel Napoli avrebbe fatto la storia.

(4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Hamsik, Jorginho, Allan; Mertens, Cavani, Higuain. All: Sarri.

Fonte: TMW