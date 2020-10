TMW – Napoli, il pericolo numero uno si chiama Oyarzabal: conosciamo meglio il capocannoniere della Liga

Ha compiuto 23 anni lo scorso 21 aprile, ma Mikel Oyarzabal è già diventato una vera leggenda della Real Sociedad. Domenica scorsa, il giorno del quinto anniversario del suo esordio con la prima squadra, ha disputato la sua partita numero 203 con il club basco, eguagliando Asier Illarramendi. Al termine della stagione diventerà, con ogni probabilità, uno dei 50 giocatori più presenti della storia. Una crescita inarrestabile, quella di Oyarzabal: nella sfida contro l’Huesca ha segnato il gol numero 54, superando Antoine Griezmann nella speciale classifica.

Ambizioni e testa da grande giocatore – Sarà lui il cliente più difficile da affrontare per la difesa del Napoli. Capocannoniere de LaLiga in coabitazione con Portu, Ansu Fati, Alcacer e Suarez, ha timbrato anche in Nazionale ed è infallibile dal dischetto: dodici su dodici in tutte le competizioni, sulla scia dell’idolo Xabi Prieto, che ne sbagliò solo uno in tutta la sua carriera. Le voci di mercato non lo hanno destabilizzato: chi ha provato l’Athletic Club così come il Manchester City, senza successo. Le grandi d’Europa continuano a monitorarne i progressi, ma la sua testa è a San Sebastián. “Le voci non mi innervosiscono. Sono sempre stato chiaro: voglio continuare a fare la storia della Real. Penso solo a questo”, ha detto in un’intervista qualche tempo fa. La storia dice che quando la Real Sociedad è arrivata seconda in campionato, nel 2003, Mikel Oyarzabal aveva solo 6 anni. Oggi è prima in classifica nel campionato spagnolo e sogna in grande, anche in Europa.

Fonte: Tmw