TMW – Se tutti facessero come la Juve? Ecco quanto risparmierebbe il Napoli”

Nella giornata di sabato, la Juventus ha comunicato un accordo con i calciatori in merito al taglio degli stipendi a causa dell’emergenza Coronavirus. “Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020 – ha fatto sapere il club bianconero tramite il suo sito ufficiale -. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse”. E se anche gli altri club agissero come la Juventus?

La situazione del Napoli – Quarta squadra del campionato per monte ingaggi. I partenopei a livello di trattative sindacali sono già abituati: ricorderete tutti l’ammutinamento e lo sciopero, nonché le multe. Forse anche per questo, la linea degli azzurri finora è stata quella di aspettare una soluzione comune. In ogni caso, dato un budget complessivo vicino ai 120 milioni di euro, se De Laurentiis, Gattuso, Koulibaly e compagni dovessero seguire il modello Juventus il risparmio globale per le casse della società campana arriverebbe a 40 milioni di euro.

Fonte: Tmw