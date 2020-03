Giornata interlocutoria, in videoconferenza, in Lega Serie A. Di allenamenti non si è parlato, anche se quasi tutti i club (a parte la Lazio di Lotito) sono dell’idea di aspettare il 4 aprile. Sul fronte degli stipendi, i club sono d’accordo nel proporre ai calciatori la sospensione dello stipendio per il mese di marzo. Su questo non c’è ancora intesa, raggiunta invece per quanto riguarda le ferie, almeno in linea di massima.

Fonte: TMW