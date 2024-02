Tmw – Zaniolo vuole tornare in Serie A: c’è anche il Napoli

Nicolò Zaniolo e la Serie A, possibile ritorno. Il talento dell’Aston Villa potrebbe tornare a giocare nel nostro campionato nella prossima stagione. Di proprietà del Galatasaray Zaniolo è un’idea del Milan ma sullo sfondo ci sono anche Napoli e Fiorentina. Voglia di Italia anche per Nicolò, che dopo l’esperienza estera valuterebbe positivamente il ritorno in Italia per essere ancora protagonista sia in Serie A che con la Nazionale di Luciano Spalletti. E per la prossima stagione per il gioiello azzurro potrebbero davvero aprirsi nuovamente le porte del nostro campionato. Il Milan studia la situazione, Fiorentina e Napoli sono alla finestra. Il primo passo sarà delineare il futuro prossimo: Zaniolo potrebbe tornare al Galatasaray. Da lì si accenderà il mercato. E c’è già il richiamo, forte, dell’Italia…

Fonte: Tuttomercatoweb.com