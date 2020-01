Tonelli: “Con il Napoli partita speciale. Non ho giocato molto, ma per me è una seconda casa”

Era tanto che non giocavo. Le mie sensazioni sono positive, anche su Ranieri, un uomo elegante che trasmette tranquillità alla squadra. La situazione è diversa rispetto all’anno scorso, la classifica è negativa ma vogliamo migliorare. Lunedì contro il Napoli per me sarà una partita dal valore molto importante, non ho giocato tanto ma ho vissuto lì per tanto tempo e per me è una seconda casa. Gli azzurri sono in crescita, sarà una partita dura, ma vorrò dimostrare loro che si sono persi qualcosa lasciandomi andare. Dobbiamo avere spirito combattivo per arrivare alla salvezza, appena sono arrivato ho visto subito che questo spirito è maggiore rispetto a un anno fa”.