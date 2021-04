Torino, il ds Vagnati a Sky: “Col Napoli servirà avere l’elmetto e fare gruppo. Belotti? Vogliamo tenerlo”

Il direttore sportivo del Torino Daniele Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida di oggi contro il Napoli ma non solo: “Sarà difficile con il Napoli, dovremo avere tutti l’elmetto perché ogni punto pesa come un macigno. Dobbiamo aiutarci tutti e fare gruppo, continuando su questa strada. Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando in maniera molto civile ed amicale, Andrea è fondamentale per noi ed è normale che ci siano grandi club su di lui. Cercheremo di fare il massimo per farlo rimanere qui da noi“.