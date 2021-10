Torino, Juric ritrova Belotti, Zaza e Sanabria ma l’attacco anti-Napoli è un rebus

Belotti e Zaza, come riporta Il Corriere dello Sport, tornano a disposizione di Juric dopo la lunga assenza, Sanabria invece è arrivato venerdì notte dal Paraguay giusto in tempo per l’ultima rifinitura. Ivan Juric sorride dunque per i tre attaccanti ritrovati, ma la scelta del centravanti e del suo compagno di reparto per affrontare il Napoli, come ha aggiunto il quotidiano, è ancora un rebus. I due rientranti non sono infatti al top e Sanabria, reduce da un volo intercontinentale, è comunque favorito per partire dal primo minuto.