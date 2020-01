Torino, Mazzarri: “Prestazione indifendibile, ma non mi dimetto”

Walter Mazzari, tecnico del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il pesante ko subito in casa contro l’Atalanta: “Oggi la prestazione è indifendibile, andremo subito in ritiro e ci scusiamo con tutti. Si deve parlare in società e tra di noi, non c’è altro da dire. Ho già visto il presidente, sicuramente ne riparleremo dopo fino a tarda notte. In tanti anni di carriera non mi era mai capitata una partita del genere. Non so se vorrà parlare anche il capitano per scusarsi con i tifosi, non c’è altro da dire dopo una partita così. Dimissioni? No, nelle difficoltà non lascio mai. Venivamo da altre vittorie, oggi c’è da fare delle riflessioni tutti, anche io devo parlare con i giocatori”.

L’allenatore granata ha lasciato subito i microfoni dell’emittente, rifiutando di rispondere ad altre domande provenienti dallo studio.