Torino-Naooli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: Bakayoko e Hysaj strepitosi, Osimhen è una furia

Vittoria molto importante per il Napoli in ottica corsa Champions: decisivi i gol di Bakayoko e Osimhen nel primo tempo. I partenopei hanno sprecato però parecchie occasioni per infliggere il tris ai danni del Torino, salvato in più occasioni anche da Sirigu. Da segnalare le ottime prove di Hysaj, Bakayoko, Demme e Osimhen. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

MERET 6: Il primo intervento in uscita alta toglie il pallone dalla testa di Izzo e Belotti, concedendo il corner al Toro. Bravo a impedire ad Ansaldi di segnare l’1-2. In generale arrivano pochi tiri pericolosi dalle sue parti, ma dà sicurezza alla difesa.

DI LORENZO 6,5: Si propone con continuità per offrire una soluzione in più a Demme e Politano e mette diversi palloni pericolosi in area di rigore. Prende diversi calci durante il primo tempo. Osimhen salva il suo colpo di testa all’indietro evitandogli l’autorete. Nel secondo tempo spinge di meno, ma le sue giocate mantengono qualità.

KOULIBALY 6,5: Guida bene il reparto contro un Toro che in fase offensiva è poca cosa nel primo tempo. Si fa saltare molto facilmente da Belotti verso la fine del primo tempo per un intervento in scivolata troppo frettoloso. Insieme al suo compagno di reparto viene fatto fuori da una finta di Ansaldi nella ripresa. Libera l’area spazzando via il pallone al 69′, anche grazie alla manovra di disturbo di Bakayoko.

RRAHMANI 6: Colpisce di testa il pallone completamente libero in area, ma non riesce a inquadrare la porta. Bravo nell’anticipo su Singo intorno alla fine del primo tempo. Con Koulibaly il suo rendimento è decisamente migliore rispetto a quando gioca con Maksimovic o Manolas.

HYSAJ 7: A un certo punto si ritrova a destra dopo una diagonale difensiva e col sinistro serve Di Lorenzo sull’altra fascia, un inserimento alla Callejon che non premia Osimhen per l’ottima copertura di Nkoulou. Molto attento nelle chiusure e nel far ripartire l’azione, non solo quand’è l’ultimo uomo in occasione dei corner del Napoli, ma anche negli anticipi quando il Toro attacca sulla sua fascia destra.

BAKAYOKO 7: Al 10′ sorprende tutti con un destro clamoroso che fulmina Sirigu per quello che è il vantaggio del Napoli. Davanti al centrocampo è una diga, anche se a volte commette qualche fallo di troppo, che concede occasioni da gol al Torino. Si conferma in ripresa dopo l’ottima prestazione contro la Lazio, tornando per larghi tratti quello di inizio di stagione. DALL 85′ FABIAN RUIZ s.v.

DEMME 7: Oltre a dare una mano a Bakayoko nel contrastare gli avversari, imposta con qualità imbeccando spesso gli attaccanti azzurri. Grazie a lui, il Napoli non sente l’assenza di Fabian. Sempre bravo a lanciare il pallone lungo per Osimhen, anche di prima, e a smistare il pallone con regolarità da destra a sinistra.

POLITANO 6: Ha l’occasione per siglare il tris intorno al 30′, rientra sul sinistro ma il suo tiro viene deviato da Bremer. Duetta bene con Di Lorenzo Spera nel fallo al 49′, ma Valeri lascia proseguire l’azione con Ansaldi che viaggia spedito verso Meret. DAL 58′ LOZANO 6: Le sue fiammate fanno male alla difesa del Toro, ha l’occasione intorno all’82’ di far male a Sirigu, il tiro è potente ma abbastanza centrale e il portiere devia in angolo.

ZIELINSKI 6,5: Ci prova al 24′ dalla distanza servito da Osimhen, che intercetta un ottimo pallone nella metà campo granata. Sfortunato nel colpire il palo interno al 39′ con un altro tiro da lontano, un gol che avrebbe certificato il suo lavoro alle spalle di Osimhen. DAL 58′ MERTENS 6: Fa il suo e si iscrive al festival delle occasioni da gol sciupate. Ci saranno altre occasioni per far meglio.

INSIGNE 6: Singo è un esterno molto difficile contro cui giocare, infatti prova più a entrare in mezzo al campo che ad andar via in velocità. Con buoni risultati, anche se non è la sua prestazione migliore. Sfortunato nel colpire il palo, il secondo della partita. Vuole segnare a tutti i costi e si vede quando prova insistentemente il tiro a giro sul secondo palo. DALL’85’ ELMAS s.v.

OSIMHEN 7: Pecca di egoismo non servendo Zielinski, ma girandosi e spedendo il pallone sull’esterno della rete. Sigla il raddoppio in modo abbastanza fortunoso sul recupero di Bremer, bravo a rubare il pallone a Nkoulou e a partire in contropiede. Salva sulla linea un pallone colpito da Di Lorenzo verso la porta di Meret. Ha l’occasione per la doppietta, ma il suo tiro viene respinto da Sirigu. Ha un’occasione simile poco dopo, ma il portiere italiano gli dice di no coi piedi. Quello di oggi è il 7° gol in campionato di una stagione travagliata che può avere un bel lieto fine grazie al centravanti. DALL’80’ PETAGNA s.v.

GATTUSO 7,5: Dà continuità alla vittoria contro la Lazio, non è colpa sua se gli attaccanti non concretizzano le azioni che creano davanti a Sirigu. Si arrabbia molto con Politano per il mancato rientro su Ansaldi, manda in campo Lozano e Mertens sullo 0-2, proponendo la coppia del belga con Osimhen che dà il via allo show azzurro. Almeno fino agli ultimi metri. Compatta la squadra verso l’obiettivo comune dopo dei mesi difficili, dovuti anche agli infortuni. Se il Napoli è in zona Champions è soprattutto grazie a lui.

Nico Bastone