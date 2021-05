Torino, Nicola ci crede: “Desideriamo al 100% raggiungere l’obiettivo, Milan squadra in forma”

Alla vigilia della sfida contro il Milan, altra gara fondamentale per la rincorsa del Torino alla salvezza, il tecnico dei granata, Davide Nicola, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match. L’allenatore piemontese ha promesso battaglia ai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul Milan

“Abbiamo avuti tanti avversari tosti, il Milan è una squadra qualitativa e in forma. Giocano in maniera rapida con elementi in attacco di grande valore tecnico, i terzini supportano l’azione. Come si ferma? Ci stiamo lavorando, oggi ultimo allenamento. E faremo la conta di chi siamo. Chi giocherà e chi subentrerà, la partita è da costruire strada facendo”.

Sulla voglia di ‘salvezza’ del Torino

“Sappiamo di dover fare un tot di punti per salvarci: anche ciò che faranno gli altri avrà un peso specifico, desideriamo al 100% raggiungere l’obiettivo. In ogni partita ci sono difficoltà emotive, ma alla fine nulla è mai finito. Dobbiamo essere ottimisti, possiamo conseguire altri punti. Non so quanti siano, ma noi puntiamo sempre al massimo. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo quattro partite in cui conseguire punti, domani è sempre la più importante”.

“L’unica certezza che voglio è il dubbio, è l’unico aspetto che mi permette di verificare il mio lavoro e non sedermi. Voglio mettere sempre tutto in discussione, è la più grande forza. Lo stato di forma migliore è lo stato mentale, di come stai vivendo il momento. E quella è dimostrazione di forza. Devi avere la convinzione di ciò che fai e non essere schiavo di ciò che sta intorno”.

“A me interessa solo l’obiettivo finale, credetemi è questo l’unico mio pensiero. Non sapete nemmeno quanto. Ed è per questo che mi sento vivo”.