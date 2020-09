Torna per il nono anno di fila “Il Bello del calcio”, ecco tutte le novità

Forza 9. Come il mare in tempesta e l’energia che da sempre lo contraddistingue. “Il Bello del Calcio” torna per il 9° anno di fila sulle frequenze di Canale 21. Il programma più amato, chiacchierato e commentato – in rete – del lunedì napoletano è pronto a fare compagnia ai tifosi azzurri ancora una volta. L’appuntamento è fissato per lunedì 21 settembre alle 20.30, all’indomani del nuovo esordio del Napoli di Gattuso che accompagnerà anche quest’anno con due produzioni fisse: il lunedì e il giovedì sera con “Giochiamo d’Anticipo”, quest’anno in una veste tutta nuova visti gli impegni europei degli azzurri.

Commenti, opinioni, analisi, ma spazio anche al divertimento e alla comicità per il nuovo anno che aprirà le porte lunedì. Splendida padrona di casa del noto salotto sarà Claudia Mercurio, anche quest’anno volto e cuore delle due produzioni, con la partecipazione di Adriano Bacconi. Con loro una squadra pronta a dare battaglia: Mario Sconcerti e Ciccio Marolda, il mister Roberto Rambaudi, poi Massimo D’Alessandro, Fulvio Collovati, Massimo Caputi, Enrico Fedele, Stefan Schwoch e tante altre novità del panorama nazionale che faranno parte della famiglia de “Il Bello del Calcio” durante tutta la stagione.

Ad arricchire la scena e allietare le serate tv, come ogni anno, tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Non mancherà il contatto con il pubblico da casa, protagonista anche in questi tempi complicati a causa del coronavirus: i tifosi da casa potranno partecipare attivamente alla trasmissione con il lavoro web della redazione e di Gennaro Arpaia, tramite l’app ufficiale del programma “Il Bello del Calcio”, disponibile per tutti gli smartphone.