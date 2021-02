Trovata morta l’ex fidanzata, Jerome Boateng lascia il Mondiale per Club

Nel suo appartamento di Berlino è stata ritrovata senza vita la modella Kasia Lenhardt, 25enne ex fidanzata di Jerome Boateng. I due si erano separati una settimana fa, prima della partenza del tedesco per il Mondiale per club. Che il centrale di Flick ha abbandonato, sconvolto.

L’allenatore del Bayern ha infatti accolto la richiesta di Boateng di tornare a casa in seguito al ritrovamento dell’ex ragazza: non sarà a disposizione per la finale del Mondiale per Club contro il Tigres prevista per giovedì all’Education City Stadium di Doha.

Secondo la polizia tedesca non si tratta di una morte sospetta e le forze dell’ordine, oltre ai soccorsi, vani, sarebbero arrivati dopo una segnalazione di un suicidio. Boateng e Lenhardt erano stati insieme 15 mesi,