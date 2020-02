Tuchel: “Festa Neymar? Se lascio fuori i partecipanti non ho squadra”

Il Psg vola in Francia. Dieci vittorie nelle ultime undici gare di Ligue 1, primo posto e 12 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. Dietro ai risultati, però, c’è altro. C’è un Cavani che è stato vicino all’Atletico e un Mbappè che non ha preso benissimo la sostituzione contro il Montpellier. Nel mezzo anche la festa organizzata da Neymar per il suo 28esimo compleanno, non il modo migliore per concentrarsi in vista della partita successiva.

“Sì, ma cosa posso fare?”, Ha risposto Tuchel quando gli è stato chiesto se alcuni giocatori presenti al compleanno di Neymar avrebbero potuto accusare il colpo – Se lascio a casa tutti quelli che erano alla festa, non ho più una squadra (ride). Prendono dei rischi, è così”.

Il PSG ha ora quattro giorni per riprendersi prima di ospitare il Lione domenica al Parc des Princes.