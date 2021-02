Tuttosport – ADL pensa ad un nome internazionale come direttore sportivo: la situazione

Non è un bel momento per il Napoli, sopratutto in chiave societaria. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis starebbe pensando seriamente di rifondare l’organigramma della società azzurra, partendo dal direttore sportivo. Via Giuntoli a giugno, quindi, con un nome altisonante a fare da dirigente: quel Rafa Benitez che ha portato tanti giocatori in maglia azzurra, contribuendo all’inizio di un ciclo vincente. Per ora, però, si tratterebbe solo di un’idea balenata nella mente del numero 1 del Napoli.