Tuttosport – Cremonese-Napoli, Osimhen non sarà rischiato

Osimhen sarà presente nel match di Cremona contro la Cremonese? Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nigeriano non è ancora al 100% e c’è il rischio di una ricaduta. Ieri ha svolto parte del lavoro in gruppo ma i test recenti hanno evidenziato – si legge – ancora un piccolo deficit sulla velocità, corre qualche km in meno del suo standard (32 contro 38) e questo è sintomo di una condizione non ancora ottimale e utilizzarlo anche solo per mezz’ora potrebbe diventare controproducente. Potrebbe, dunque, non essere rischiato per cercare il pieno recupero nel match contro l’Ajax.