Tuttosport – Il Torino resta forte su Meret

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’interesse del Torino per Alex Meret. I granata cercano un portiere e stanno valutando anche Cragno:

“Sullo sfondo, restano i suoi colloqui (confermati) con il procuratore di Cragno, 27 anni, nazionale dietro a Donnarumma, in scadenza nel 2024, in procinto di lasciare Cagliari già a fine campionato. Mentre si potrebbe anche riaprire la pista Meret, 25 anni, pure lui nel giro azzurro, se davvero il Napoli non gli rinnoverà il contratto in scadenza già nel ’23: e non solo per la recente papera di Empoli”.