Tuttosport, Jacobelli: “Il discorso Europa League non è ancora chiuso per il Napoli”

Xavier Jacobelli, Direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: ”E’ normale se ad una squadra mancano 9 giocatori, di cui molti i migliori e i più importanti, che si vada in difficoltà. In questa stagione il fattore Covid e il fattore infortuni, sono delle variabili impazzite. Tutte le squadre si trovano senza dei titolari alla vigilia di una partita. Napoli? Continuo a pensare che il discorso Europa League non sia ancora concluso. Queste sono partite che si giocano in 180 minuti e manca ancora una partita con eventuali supplementari. Si può ancora ribaltare tutto. Atalanta, Juventus e Napoli, sono le tre squadre che si sono sottoposte ad un tour de force pazzesco di partite. Gasperini ci ha dimostrato in che modo si possono far ruotare dei giocatori, cambiando ruolo e posizione in campo. Penso che l’Atalanta darà un po’ di attenzione al Real Madrid. Responsabilità del Napoli? I bilanci si fanno alla fine. Teniamo conto che il Napoli deve ancora recuperare una partita contro la Juventus”.