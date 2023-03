Tuttosport – L’Eintracht si affida ad un pool di legali italiani per revocare la decisione sul divieto di trasferta

Come riporta Tuttosport, l’Eintracht Francoforte sta cercando in ogni modo di far revocare il divieto di trasferta per i suoi tifosi in vista della gara di Champions League contro il Napoli: “L’Eintracht si è affidato ad un pool di legali italiani nell’intento di vincere questa battaglia legale. Il pool di professionisti è formato da Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali, Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Daniele Labbate. È ferma intenzione della dirigenza dell’Eintracht di impugnare al Tar di Napoli il provvedimento del Prefetto. Queste le dichiarazioni del pool: “Andremo in fondo, ricorrendo in ogni sede. E’ stato comunicato soltanto nella tarda mattinata di giovedì, per una partita già fissata a dicembre 2022, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Nel match di andata non ci sono stati particolari episodi che possano far pensare a una partita a rischio”.