Tuttosport – Lobotka, c’è ancora distanza con il Celta: si proverà a chiudere oggi, i dettagli

Il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive in merito al trasferimento di Stanislav Lobotka al Napoli.

“Il candidato oramai unico è Stanislav Lobotka: il 25enne slovacco del Celta Vigo, è da 2 anni in parola con il club azzurro. L’agente Branislav Jasurek si è stretto la mano con il ds Giuntoli per un contratto di 4 anni e mezzo, da 2 milioni a stagione, bonus inclusi. Ora resta da chiudere la trattativa con il Celta Vigo. Giuntoli è in attesa di novità da New York, dove è andato per trascorrere il Capodanno, direttamente dalla voce di Maurizio Micheli, il caposcout del Napoli che da qualche giorno sta pressando (insieme all’agente di Lobotka) la dirigenza galiziana e ieri a Madrid è stato in riunione con il ds galiziano Minambres per trovare l’accordo che accontenti tutti e che non tenga conto della clausola da 50 milioni di euro. Il Celta (terzultimo in Liga, in piena lotta per non retrocedere) non vorrebbe scendere dalla richiesta fatta inizialmente: 20 milioni di euro più 5 di bonus. Ma il Napoli si fa forte anche della volontà del calciatore, proponendo al massimo 18 milioni cash, più 2 di bonus. Micheli e Jasurek sono ansiosi di comunicare il sì, magari già oggi, grazie al quale il Napoli potrebbe sparare anticipatamente i botti di fine anno”.