Tuttosport – Milik, la Juventus lavora sottotraccia: possibile compromesso grazie a Bernardeschi

Come riporta l’odierna edizione di Tuttosport, la Juventus continua a lavorare per poter prendere dal Napoli Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, ieri in gol nella gara vinta in extremis contro l’Udinese, non ha intenzione di rinnovare il contratto con la squadra azzurra e ha in testa proprio la Juventus come sua prossima destinazione. La trattativa ufficiale tra i club non è ancora cominciata ma sottotraccia si sta lavorando ormai da tempo.

Nonostante le difficoltà, peraltro, il raggiungimento di un compromesso sembra davvero possibile e plausibile. Lo sarebbe in particolare grazie a Federico Bernardeschi, che piace molto a Gattuso (amante degli esterni a piede invertito). Il calciatore della Nazionale italiana potrebbe rappresentare la contropartita giusta per sbloccare l’affare Milik e permettere al calciatore di vestire la maglia della Juventus.