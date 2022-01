Tuttosport – Napoli, accordo con Reinildo Mandava per giugno

L’edizione odierna di Tuttosport scrive del terzino sinistro che vorrebbe acquistare il Napoli. Si parla tanto di Reinildo Mandava del Lille:

“Se non dovessero arrivare accordi per Tagliafico o Parisi, in alternativa, bisognerà aspettare la fine della stagione per chiudere l’affare Reinildo per il Napoli: il club azzurro ha già un accordo con il 27enne esterno sinistro del Lille, ma non può anticipare il suo arrivo in questa sessione perché è extracomunitario e il Napoli ha già coperto lo slot libero con l’ingaggio di Tuanzebe”.