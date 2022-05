Tuttosport – Napoli, la Juventus vuole Koulibaly: la strategia del club bianconero

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la Juventus avrebbe in mente una strategia per portare in bianconero il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly: “Nel caso di Koulibaly la clausola non c’è, ma il club bianconero può far leva – onde mettersi in una posizione di vantaggio – sul fatto che il forte difensore azzurro ha il contratto in scadenza tra un anno e – quantomeno per ora – non ha dato il via libera al prolungamento. Non sono ancora (e chissà se lo saranno) degli intenti programmatici del club. Tutto sta nel capire fino a che punto il patron De Laurentiis voglia spingersi in termini di ingaggio, per il nuovo eventuale contratto di Koulibaly. La Juventus, però, medita anche un piano alternativo e più low cost. Quantomeno in termini di esborso per il cartellino: le cifre lieviterebbero invece in termini di ingaggio e commissioni. Il piano, cioè, è quello di attendere la scadenza del contratto e tesserare Koulibaly a parametro zero. Essì perché – di concerto con il vicepresidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene , il tecnico Massimiliano Allegri – il direttore sportivo Federico Cherubini proverà subito a condurre in porto l’operazione. Offerta ragionevole al Napoli, offerta sontuosa al giocatore con l’obiettivo di far partire il dopo-Chiellini con uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia, se non “il” più forte”.