Tuttosport – Napoli-Legia, Spalletti pronto al turnover: pronta la rivoluzione a centrocampo

Stando a quanto riportato dall’edizione di stamattina di Tuttosport, Spalletti avrebbe intenzione di fare massiccio turnover per il match di Europa League contro il Legia Varsavia. Il tecnico del Napoli, visto anche il calendario fitto, avrebbe infatti in mente di cambiare quasi tutto il centrocampo. Ruiz, Zeilinsky ed Anguissa dovrebbero quindi accomodarsi in panchina per fare posto ad Elmas, Demme e Lobotka.

Cambiamenti anche in difesa dove il rientrante Manolas prenderà il posto di uno tra Koulibaly e Rrahmani, mentre in attacco potrebbero rifiatare Insigne e Osimhen. Al loro posto dentro Mertens e Lozano.