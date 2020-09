Tuttosport – Napoli, lo Spartak Mosca tenta Hysaj: vicine le due parti

Lo Spartak Mosca sta facendo sul serio per Hysaj. Il terzino albanese, in scadenza di contratto nel 2021, ha ricevuto una proposta di un quadriennale a 3 mln netti a stagione. Il Napoli ha invece ricevuto un’offerta da 7 mln di euro, ma ne chiede 10. Data la possibilità che Hysaj possa andare via a parametro zero l’anno prossimo, il club azzurro vuole chiudere in fretta la trattativa. Il destino di Malcuit è legato ad un filo a quello dell’albanese, in quanto la sua cessione favorirebbe la permanenza all’ombra del Vesuvio del francese.